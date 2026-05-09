A Napoli, Papa Leone XIV riceve una pizza sulla papamobile

Papa Leone XIV riceve una pizza sulla papamobile. Il pontefice, arrivato in visita a Napoli nel giorno del primo anniversario del suo pontificato, si è fermato tra la folla per prendere la creazione della pizzeria di Gino Sorbillo

Un’accoglienza calorosissima ha accolto Papa Leone XIV a Napoli. Il pontefice, in visita nel giorno del primo anniversario del suo pontificato, è stato acclamato da 30mila fedeli in piazza del Plebiscito. Un affetto che si è manifestato sin dal suo arrivo e durante il percorso in papamobile. Per Prevost, poi, è arrivata anche una sorpresa.

Il Papa ha, infatti, ricevuto una pizza creata dalla pizzeria Gino Sorbillo. In mezzo alla folla, la papamobile si è fermata per prendere la creazione con la scritta Papa Leone XIV. Il pontefice ha sorriso, ringraziato e ha scattato una foto con la pizza in bella vista.

Nel pomeriggio, la pizzeria Sorbillo ha realizzato altre pizze con la scritta Papa Leone e le ha distribuite ai passanti e ai turisti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)