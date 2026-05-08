Su Rai 3 a A “Elisir” l’intervento alla cataratta. Poi la sarcopenia e il lipedema

L’intervento alla cataratta è il più eseguito in Italia: quali sono le novità su questa operazione? Se ne parlerà a”Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi – in onda venerdì 8 maggio alle 10.50 su Rai 3, Ospite in studio, per approfondire questo problema che colpisce la maggior parte degli anziani, il dottor Francesco Oddone, responsabile dell’Unità Operativa Glaucoma presso l’Ospedale Britannico – Fondazione Bietti di Roma.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano” si parlerà di come mantenersi forti nella terza età. Negli anziani la forza è fondamentale per contrastare la sarcopenia, preservare l’autonomia e ridurre il rischio di cadute. Quali esercizi possono essere utili? Approfondirà questo argomento il professor Francesco Landi, direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Infine, lo spazio “Abc della salute” sarà dedicato al lipedema: quali sono i trattamenti che possono fermarne la progressione? E soprattutto che ruolo può avere l’alimentazione nella riduzione di dolore e gonfiore? Risponderà a tutte le domande la professoressa Laura Di Renzo, direttrice della sezione di Scienza dell’Alimentazione della Nutrizione Clinica e del Farmaco all’Università di Roma Tor Vergata.