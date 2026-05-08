Stefano Massini allo Spina con “La ricerca della felicità”

Domenica 10 maggio ultimo appuntamento di stagione teatrale al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino con Stefano Massini in “La ricerca della felicità”

Chiusura di stagione attesa per il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Domenica 10 maggio, con inizio alle ore 21:00, il compito del saluto al pubblico dello Spina sarà affidato a Stefano Massini, uno degli autori e narratori italiani più riconosciuti a livello internazionale, in scena con “La ricerca della felicità” con le musiche dal vivo composte ed eseguite da Luca Roccia Baldini. L’evento, una produzione Savà Produzioni Creative e Officine della Cultura, è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura.

Che cos’è, in fondo, la felicità? E cosa cerchiamo quando diciamo di voler essere felici? Sono queste le domande al centro de “La ricerca della felicità”, un viaggio emozionante, ironico e sorprendente in grado di condurre il pubblico all’interno di un mosaico di storie e personaggi nella costruzione un racconto in continuo movimento, capace di ribaltare punti di vista e certezze. Con il suo stile inconfondibile, fatto di narrazione incalzante e profondità analitica, Massini porta in scena una riflessione urgente e contemporanea: viviamo in un’epoca in cui la felicità è diventata un imperativo categorico, una sorta di obbligo sociale a cui nessuno può sottrarsi. E se non siamo felici? Allora dobbiamo simulare la felicità. È questo il paradosso che Massini mette a nudo, guidando gli spettatori nel “grande teatro della finzione” in cui ciascuno è chiamato a recitare il ruolo di sé stesso, sempre sorridente e vincente, per non essere relegato tra i perdenti. Con leggerezza e uno sguardo disarmante sulla realtà, “La ricerca della felicità” si trasforma in un’indagine lucida e provocatoria: e se la vera felicità fosse, in fondo, la capacità di accettare anche la propria infelicità?

Drammaturgo, scrittore e interprete, Stefano Massini è noto per la sua capacità di coniugare teatro civile e racconto contemporaneo, affrontando temi complessi con uno stile accessibile e coinvolgente. I suoi testi sono tradotti e rappresentati in numerosi paesi, e il suo lavoro si distingue per una narrazione potente, capace di intrecciare vicende individuali e grandi questioni collettive. Accanto all’attività teatrale, è presente anche in ambito televisivo e editoriale, consolidando una voce autorevole nel panorama culturale italiano.

Ingresso: platea e palchi I ordine: intero € 20, ridotto € 18; palchi II ordine: intero € 16, ridotto € 14; palchi III ordine: intero € 12, ridotto € 10; studenti under 25 (al III ordine) € 6. Le riduzioni vengono applicate a: under 35, over 65, Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze. Biglietteria: il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima dell’evento.

Informazioni e prevendita a Castiglion Fiorentino presso Pro Loco, P.zza Risorgimento – tel. 349 5764969; ad Arezzo presso Officine della Cultura, Via Vittorio Veneto 180/2, Arezzo – tel. 0575 27961 e 338 8431111 – con orario 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 – biglietteria@officinedellacultura.org. Prevendita online su www.ticketone.it. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il luogo del concerto con apertura un’ora prima dell’inizio. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.

La stagione del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura con il contributo di Unicoop Firenze. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org. Foto di copertina di Chiara Stampacchia.