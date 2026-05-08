Stasera su Rai 5 in replica la seconda puntata de “La pelle del mondo”: le anticipazioni

Il programma “La pelle del mondo” con Stefano Mancuso e Lillo in replica su Rai 5 venerdì 8 maggio 2026 alle 21:20

I centri urbani sono il luogo dove l’umanità sta sempre più concentrandosi, la specie umana sta trasformandosi da “specie generalista” a “specie specialista”. In questo momento rivoluzionario, le piante che ruolo potrebbero giocare nelle città? Se ne parla a “La pelle del mondo” in replica su Rai 5 venerdì 8 maggio 2026 alle 21:20.

Ospiti di puntata: Mario Cucinella; Vasco Brondi; Ada Colau; Chiara Pavan. Con Stefano Mancuso e Lillo.