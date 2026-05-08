Stasera su Rai 2 “Delitti in Paradiso” con “Lo zio Mervin”: la trama

In prima serata e in prima visione Tv su Rai 2 torna la quindicesima stagione di “Delitti in Paradiso” con l’episodio 8 “Lo zio Mervin”: la trama
Venerdì 8 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 2 in onda la quindicesima stagione di “Delitti in Paradiso”. Nell’episodio 8 “Lo zio Mervin”, Giles è un visionario studioso della Lusca, una leggendaria creatura marina del Mar dei Caraibi. Quando viene trovato morto in mare, tutto sembra far supporre che sia stata proprio la Lusca ad averlo ucciso.
A seguire “Oltre il Paradiso” con l’episodio “Speciale Natale 2024: Il fantasma nel giardino”. A Shipton Abbot, vicino al Natale, Bob Holland crede di vedere la moglie defunta Linda aggirarsi in casa. L’ispettore Goodman e la sergente Williams indagano tra lutto e possibile inganno.