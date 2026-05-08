Stasera su Rai 1 “MilleunaCover Sanremo”

Un viaggio in due puntate attraverso le più belle canzoni della musica di sempre. Lo propone “MilleunaCover Sanremo”, in onda venerdì 8 e venerdì 15 maggio su Rai 1

Un viaggio in due puntate attraverso le più belle canzoni della musica di sempre. Lo propone “MilleunaCover Sanremo”, in onda venerdì 8 e venerdì 15 maggio in prima serata su Rai 1. Le Cover a Sanremo fanno la loro prima comparsa nel 2004. Ma è soltanto dal 2015, con la Direzione Artistica di Carlo Conti, che diventano un appuntamento fisso e tra i più amati del Festival.

Un percorso che si snoderà liberamente dal 2015 a oggi, arricchito dalla presenza dei protagonisti di queste serate che racconteranno le loro emozioni ed il perchè della loro scelta. Da Ditonellapiaga e Tony Pitony, vincitori della Serata Cover dell’ultimo Sanremo con una irresistibile versione swing di “The Lady is a Tramp”, a Nek che nel 2015 riuscì a trasformare la celebre “Se telefonando” in una hit tutta sua.

Da Elodie e Achille Lauro, con la loro struggente interpretazione di “A mano a mano” sul palco dell’Ariston nel 2025, a Gianni Morandi e Jovanotti, protagonisti nel 2022 di un medley travolgente. Tutte canzoni che uniscono passato e presente in un unico filo rosso, per ricordare che la musica non ha tempo.