Oroscopo di oggi, venerdì 8 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 8 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Oggi guardiamo oltre le piccole delusioni, perché le opportunità non mancano, se la mente si apre al presente. È importante non perdere l’ottimismo. Marte nel segno spinge all’azione mirata. Sul lavoro spunti innovativi portano a dei concreti successi.
Toro
Liberiamo energie inesplorate, affrontando con fermezza ogni attaccamento superfluo. Il Sole e Mercurio congiunti ci illuminano la via da percorrere. Giove in Cancro ci facilita nelle nuove opportunità. Esprimiamo la nostra autenticità senza esitazioni
Gemelli
Accogliamo con coraggio le verità che il cuore ci rivela. Venere bilancia l’umore, Marte ci dona slancio vitale. È il momento giusto per un’evoluzione. Saturno e Urano ci donano reali possibilità. Svolte inattese si manifestano portando novità nella quotidianità.
Cancro
Non sempre abbiamo chiaro ciò che vogliamo davvero, ma oggi alcune dinamiche portano alla luce contraddizioni che non possiamo più ignorare. Se sentiamo che una scelta si fa pressante, non decidiamo per paura di restare soli. Mercurio ci sprona a parlarne.
Leone
Il Sole e Mercurio in quadrato creano tensioni, ma non sempre è il momento giusto per alzare la voce. La Luna, Marte e Saturno aiutano a mantenere la rotta. Nei rapporti più stretti oggi occorrono pazienza e fiducia, anche quando sentiamo di avere ragione in toto.
Vergine
Ci accorgiamo di quanto certi pensieri abbiano preso forma, ma servono misura e precisione, affinché trovino la maniera ideale per poter essere esternati. Che poi le parole giuste forse già esistono, ma chi ci ascolta ha prima bisogno di sentirsi visto e considerato.
Bilancia
Marte e Saturno si mettono di traverso. Bisogna escogitare metodi non convenzionali per aggirare gli ostacoli con l’appoggio di Venere, Urano e Plutone in trigono. Qualcosa ci sfugge, ma forse è bene non inseguire chiarimenti. Certe verità si lasciano scoprire pian piano.
Scorpione
Forse alcune cose non scorrono più con la stessa fluidità. Giove in Cancro ci offre una via d’uscita, ma solo se siamo disposti al cambiamento. Una conversazione gira a vuoto? Attenti al funzionamento degli ingranaggi, rischiamo di rimanerci incastrati.
Sagittario
Abbiamo tenuto duro a lungo, eppure serve resistere ancora per poco. Marte e Saturno fanno il tifo per noi e ci danno una mano a non mollare, senza irrigidirci. Troppa tensione ci confonde. Reagiamo come se siamo sotto attacco, quando è solo un abbraccio affettuoso.
Capricorno
Siamo lucidi, determinati, con i piedi ben piantati a terra. Le pressioni non mancano, ma dobbiamo solo cercare di rimanere solidi, senza chiuderci a riccio. Non è proprio necessario tenere tutto completamente in ordine, basta esserci, anche nelle imperfezioni.
Acquario
Le energie ci spingono in avanti. Semaforo verde: possiamo procedere purché la direzione sia chiara e la testa lucida. Non forziamo più del dovuto. Possibilità di scambio profondo e gentile. Non abbiamo fretta, godiamoci queste relazioni armoniose.
Pesci
Urano prova a farci lo sgambetto, fra possibili imprevisti e destabilizzazioni. Non permettiamogli di spazientirci, siamo capaci di equilibrio e senso critico. Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa, ma ogni tanto va bene anche un po’ di disordine.