Omicidio Piscitelli, Calderon assolto in appello. Ribaltata la condanna in primo grado

Decisione che ribalta il primo grado in cui fu condannato all’ergastolo
Assolto in appello dai giudici della Corte d’assise d’appello di Roma, Raul Esteban Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultra della Lazio noto come Diabolik: ribaltata la condanna all’ergastolo stabilita in primo grado. La motivazione: “Prove insufficienti”.
Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, era stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le motivazioni tra 90 giorni.