“Moschettieri del re – La penultima missione” su Rai Movie: la trama del film

Il film “Moschettieri del re – La penultima missione”, diretto da Giovanni Veronesi e uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, stasera su Rai Movie: la trama

Francia, 1650. I moschettieri sono invecchiati e logori, lontani dai fasti di un tempo. Ma quando la regina Anna li richiama per salvare una nazione devastata e guidata dal folle Luigi XIV, D’Artagnan e i suoi compagni tornano in sella. Tra acciacchi e malinconie, affrontano un’ultima missione epica al grido di “tutti per uno, uno per tutti”.

E’ la trama del film “Moschettieri del re – La penultima missione” in onda venerdì 8 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy.