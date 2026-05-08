Il film “The Old Oak” stasera su Rai 3: ecco la trama

The Old Oak (2023), un film drammatico diretto dal pluripremiato regista britannico Ken Loach, stasera su Rai 3: ecco la trama
L’Old Oak è l’ultimo pub di un’ex cittadina mineraria inglese, unico baluardo di socialità. Il gestore TJ Ballantyne affronta le tensioni della comunità quando arrivano alcuni profughi siriani. L’incontro con la giovane Yara, vittima di intolleranza, spinge TJ a cercare un terreno comune per far dialogare due mondi feriti e trovare la solidarietà.
E’ la trama del film “The Old Oak” in onda venerdì 8 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 3.