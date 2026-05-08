Esordio letterario tra fantasy e introspezione per Nicole S. Maida. In libreria il primo volume “I ricordi perduti di Lisy. I primi passi”

È uscito “I ricordi perduti di Lisy. I primi passi” (primo vol., Edizioni &100 Group) di Nicole S. Maida, giovane autrice che si affaccia sul mercato editoriale come una nuova voce narrativa capace di intrecciare immaginazione, emozione e profondità.

Nel regno incantato di Mairinia, dove le locomotive sfidano il tempo e le piazze raccontano leggende dimenticate, si muove la vita fragile e coraggiosa di Lisy, una giovane donna dal passato misterioso, intrappolata in un presente fatto di debiti, ricordi confusi e piccoli gesti di gentilezza. In un mondo governato da leggi non dette, caste invisibili e “ibridi” costruiti per servire, Lisy trova un inaspettato alleato in Angus, un avventuriero dai modi non sempre legali, la cui presenza si rivelerà decisiva per il suo cammino. Tra lettere senza mittente, pacchi misteriosi e sogni che sembrano appartenere a un’altra vita, Lisy scoprirà che i ricordi non sono solo ciò che si è vissuto, ma anche ciò che si ha il coraggio di scegliere. Un romanzo delicato, visionario e poetico che intreccia fantasy, critica sociale e struggente introspezione.

“Ho scritto questo libro in un periodo in cui avevo una gran voglia di libertà e avventura, ma soprattutto di ridere e, in effetti, mi sono divertita tanto a scriverlo e a snocciolare un mondo tutto nuovo, perdendomi fra le vie di una realtà alternativa fatta da un mix di magia e scorci di emozioni reali – ha dichiarato l’autrice.

La mia speranza è che possiate perdervici ed innamorarvene come ho imparato a fare io, pregi e difetti inclusi.

Ma, soprattutto, che vi possa ricordare che l’importante è essere felici”.

“L’opera si distingue per una scrittura immersiva e fortemente evocativa, capace di accompagnare il lettore all’interno di un universo narrativo ricco e coerente. Fin dalle prime pagine emerge una chiara attenzione alla costruzione dell’atmosfera, con uno stile descrittivo che privilegia i dettagli e contribuisce a creare una sensazione di continuità – ha commentato la casa editrice.

Uno degli elementi più interessanti – emersi fin dalle prime valutazioni del nostro comitato editoriale – è proprio l’equilibrio tra dimensione fantastica e riflessione più intima: l’autrice non si limita a raccontare una storia, ma apre tematiche più ampie legate all’identità, al cambiamento e al senso di appartenenza. Questo rende il testo non solo coinvolgente, ma anche capace di lasciare una traccia nel lettore.

Si percepisce una sensibilità narrativa autentica, che punta a creare connessione emotiva senza forzature.

Un’opera che, senza dubbio, riesce a unire immaginazione e profondità, offrendo a chi legge un’esperienza completa e coinvolgente.

Siamo felici di aver supportato l’autrice nel percorso di pubblicazione: è stato un piacere lavorare con lei e accompagnarla nella realizzazione del progetto editoriale”.

Con questo primo volume, l’autrice apre le porte a un universo narrativo destinato a evolversi e sorprendere, lasciando intravedere un percorso ricco di sviluppi e nuove storie. Un esordio che non è solo un punto di arrivo, ma l’inizio di un viaggio letterario fatto di immaginazione, consapevolezza e desiderio di raccontare. Un invito, per i lettori, a lasciarsi trasportare e a riscoprire, pagina dopo pagina, il valore della libertà, dei sogni e della felicità.

DATI TECNICI

Titolo: I ricordi perduti di Lisy. I primi passi

Editore: Edizioni &100 Group

Anno edizione: 2025

Genere: avventura

Pagine: 436

Formato: cartaceo, digitale

Costo: 16,00 Euro

EAN: 9791281896741

ASIN: ‎B0FHBDKN6G

ISBN-13: ‎979-1281896741

L’AUTRICE

Nata e cresciuta in un piccolo paese, l’autrice ha attraversato fin dall’infanzia un percorso di vita complesso, trovando nella fantasia un rifugio e uno spazio di libertà. La scrittura l’ha accompagnata sin da bambina, rimanendo una presenza costante anche nei momenti in cui le veniva suggerito di abbandonarla a causa della dislessia.

Cresciuta in un nucleo familiare essenziale, insieme alla madre e al fratello minore di quattordici anni, ha sviluppato una forte autonomia emotiva e uno sguardo profondo sul mondo. Nel corso degli anni ha viaggiato, studiato e intrapreso un intenso lavoro su sé stessa.

Fin da giovane ha abbracciato il buddismo, trovando nella disciplina e nell’allenamento una guida concreta e una fonte di equilibrio interiore.

Questo è il suo primo manoscritto, ma rappresenta solo l’inizio di un percorso narrativo che si preannuncia ricco di storie ancora da raccontare.