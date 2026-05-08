AI Fluency: il nuovo linguaggio che sta ridisegnando il lavoro

Negli ultimi mesi molte imprese hanno introdotto strumenti di AI generativa, spesso con entusiasmo, talvolta con timore, prima come curiosità, poi come strumento, infine come presenza quotidiana

Per anni abbiamo parlato di intelligenza artificiale come di una tecnologia. Oggi ci accorgiamo che è qualcosa di più profondo, collegato all’evoluzione del pensiero umano e della sua capacità di riflettere, relazionarsi, lavorare. È un modo diverso di comunicare, decidere, creare valore e, come ogni linguaggio, non basta conoscerne il vocabolario, ma bisogna imparare a parlarlo, a comprenderne le sfumature e a usarlo per costruire relazioni e risultati.

Negli ultimi mesi molte imprese hanno introdotto strumenti di AI generativa, spesso con entusiasmo, talvolta con timore, prima come curiosità, poi come strumento, infine come presenza quotidiana. Ma mentre i software si moltiplicano, cresce una domanda che riguarda meno la tecnologia e più le persone: “Come si lavora davvero con l’AI?”.

L’impatto reale nel mondo del lavoro all’interno delle organizzazioni non dipende quindi dalla potenza degli algoritmi, ma da come le persone li integrano nel proprio modo di pensare e l’approccio metodologico al loro utilizzo.

“Parlare con l’AI”: la nuova competenza che sta cambiando il lavoro più della tecnologia

Alla tappa di EFI in Tour a Milano il 12 maggio prossimo presso NTT Data – MLC Presentation Design Consulting, la prima ed unica azienda in Italia che da quasi 10 anni ha trasformato la realizzazione delle presentazioni in una disciplina strategica, strutturata e lean – affronterà proprio questo tema nel framework “AI Fluency: the new language of human-AI collaboration”, in cui l’idea semplice ma centrale è che l’AI non è un tool da imparare, ma è un linguaggio da parlare.

«L’intelligenza artificiale è una trasformazione del linguaggio. Se non impariamo a dialogare con lei, resteremo spettatori della rivoluzione che stiamo vivendo – afferma Maurizio La Cava, Founder & Ceo di MLC – L’AI non ci chiede di essere più tecnici, ma più umani. Più capaci di porre domande, di definire obiettivi, di immaginare scenari. L’AI Fluency è questo, ovvero la capacità di far sì che l’intelligenza artificiale diventi un alleato dell’intelligenza umana».

Ed è proprio in questa capacità di dialogo, non tecnico, ma bensì cognitivo, che si gioca il futuro del lavoro in cui il vero cambiamento è culturale e non tecnologico.

L’AI Fluency nasce per colmare un gap, per sviluppare la capacità di comprendere, interagire strategicamente e integrare l’intelligenza artificiale nei processi decisionali e operativi in modo coerente con gli obiettivi di business. È una vera e propria competenza trasversale, non specialistica, è una forma di alfabetizzazione che riguarda tutti: manager, team operativi, professionisti della comunicazione ed non ultimi le HR, chiamate a ripensare formazione, ruoli e modelli di leadership. Significa capire cosa l’AI può fare, ma soprattutto cosa non può fare; imparare a guidarla con obiettivi chiari; sperimentare senza paura di sbagliare; diventare promotori di una collaborazione nuova, in cui l’intuizione umana e la capacità computazionale si potenziano a vicenda.

Per le imprese, l’impatto è duplice. Da un lato, l’AI Fluency permette di ottenere ritorni misurabili con processi più snelli, decisioni più informate, riduzione dei costi di inefficienza. Dall’altro, abilita un nuovo modello organizzativo in cui l’AI diventa un alleato dell’intelligenza umana e non un sostituto.

Un percorso in quattro tappe, ma una sola direzione: lavorare meglio. Il percorso proposto da La Cava parte dal presupposto che l’AI non si introduce, ma si adotta. E l’adozione richiede consapevolezza, metodo, pratica e leadership culturale.

Si comincia dall’Awareness, la capacità di leggere l’evoluzione dell’AI senza farsi travolgere dal rumore di fondo. È il momento in cui le persone imparano a distinguere ciò che è possibile da ciò che è marketing, ciò che è utile da ciò che è solo brillante.

Poi arriva l’Approach, il cambio di mentalità che permette di guidare l’AI. Non si tratta di “dare comandi”, ma di impostare obiettivi, criteri, vincoli. È un dialogo, non un ordine. È la parte in cui l’essere umano torna al centro come regista del processo.

La terza fase è l’Application, quella in cui l’AI smette di essere un concetto e diventa pratica quotidiana. Qui si impara facendo: prototipi, test, iterazioni rapide. È il momento in cui l’AI entra nei flussi di lavoro e inizia a generare valore tangibile.

Infine, c’è l’Advocacy, forse la più sottovalutata. Ogni trasformazione culturale ha bisogno di ambasciatori interni, persone capaci di diffondere competenze, stimolare l’adozione, costruire fiducia. Senza advocacy, l’AI resta confinata a pochi pionieri; con l’advocacy diventa patrimonio dell’organizzazione.

È un percorso che non parla di software, ma di cultura appunto. E che, soprattutto, restituisce centralità alle persone e le fa diventare non più utenti passivi, ma registi del proprio rapporto con l’AI.

Nel mercato di oggi in cui la tecnologia è sempre più standardizzata, il vero vantaggio dell’AI Fluency rappresenta la nuova alfabetizzazione del lavoro, la grammatica che permetterà alle aziende di trasformare l’AI in valore reale e sostenibile.