Willem Dafoe a “Splendida Cornice” stasera su Rai 3

Nuovo appuntamento giovedì 7 maggio in prima serata, alle 21.20 su Rai 3 con Slendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari

Nuovo appuntamento giovedì 7 maggio in prima serata, alle 21.20 su Rai 3 con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti della puntata, l’attore internazionale Willem Dafoe, che presenterà il documentario di Rai Cultura “Willem Dafoe. Autobiografia dell’avanguardia” disponibile su RaiPlay, e Jasmine Trinca, al cinema nel nuovo film di Francesca Archibugi “Illusione”. In studio anche Vinicio Capossela, impegnato nel progetto del radiodramma “Sotto il bosco di latte” del poeta gallese Dylan Thomas, prossimamente disponibile su Radio3 e RaiPlay, che nel corso della puntata delizierà il pubblico con uno dei suoi brani, e Frankie hi-nrg mc che presenterà il suo nuovo album dal titolo “Voce e Batteria”.

Spazio poi alla musica e alla comicità con Elio e le Storie Tese, che racconteranno la nuova edizione del “Concertozzo”, evento che unisce musica e inclusione sociale, oltre a esibirsi nel corso della puntata. Ospite anche Camilla Boniardi, in arte Camihawke, per un momento dedicato a Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

In collegamento da Los Angeles anche lo stand-up comedian Francesco De Carlo, reduce dalla partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon, che parlerà del suo libro “I malviventi” e dei suoi prossimi progetti.

Nel corso della serata, spazio anche alle performance dal vivo con la danza di Piera Nicoletti Altimari, protagonista dell’esibizione video-coreografica “Lacuna”.

Come da tradizione, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — chiamati a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini, e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Anche questa settimana, Splendida Cornice mantiene la sua cifra distintiva, coniugando intrattenimento e cultura in una proposta che affianca momenti di leggerezza a occasioni di approfondimento ed emozione. La regia è di Alessandro Renna