Via libera definitivo al dl Commissari, l’obiettivo è snellire al burocrazia

L’aula della Camera ha approvato con 160 sì, 110 contrari e 7 astenuti

“Con l’approvazione in via definitiva del decreto Commissari la realizzazione delle infrastrutture strategiche compie un balzo in avanti. Semplificazione, tempi certi e maggiore capacità di investimento sono le parole chiave per un cambio di passo radicale sulle opere pubbliche: meno burocrazia e cantieri più veloci per un’Italia più forte, moderna e competitiva”. Lo dichiara Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia.

L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, con 160 sì, 110 contrari e 7 astenuti.

“Il provvedimento valorizza il ruolo dei commissari straordinari, introducendo strumenti operativi più efficaci – aggiunge – per migliorare il coordinamento degli interventi prioritari e garantirne la rapida esecuzione. Dal Ponte sullo Stretto ai collegamenti viari e ferroviari, passando per il commissariamento di opere strategiche per i territori e l’aumento dei fondi per i progetti di messa in sicurezza e riqualificazione voluti da Forza Italia, questo decreto rafforza la strategia messa in campo dal Governo per modernizzare il Paese. Infrastrutture più efficienti significano sviluppo, maggiore attrattività e migliore qualità della vita per i cittadini. Continueremo a lavorare – conclude Ferrante – per dare impulso alla crescita del Paese”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)