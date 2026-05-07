The Hunted – La preda con Tommy Lee Jones e Benicio Del Toro su Rai Movie: la trama

Stasera in prima serata su Rai Movie in onda il film di azione “The Hunted – La preda” con protagonisti Tommy Lee Jones e Benicio Del Toro: la trama

Su Rai Movie, giovedì 7 maggio 2026 alle 21.10, andrà in onda “The Hunted – La preda”. Un feroce assassino imperversa per le foreste dell’Oregon: per fermarlo le autorità ingaggiano L.T. Bonham, ex istruttore dei reparti speciali antiterrorismo. L’uomo vuole catturare il maniaco a modo suo e a tutti di sgombrare il campo: e comincia a braccarlo da solo. Ben presto scoprirà che il cattivo è una sua vecchia conoscenza. Azione e natura, con Tommy Lee Jones e Benicio Del Toro e la firma di William Friedkin, regista del “Braccio violento della legge” e “L’esorcista”. Le emozioni non mancano, i colpi di scena neanche.