Stasera su Rai Storia “Chateau Gaillard. La fortezza di Cuor di Leone” e “Francesco Datini da Prato”

Stasera su Rai Storia il documentario “Chateau Gaillard. La fortezza di Cuor di Leone” e a seguire “Francesco Datini da Prato”

Un viaggio in Normandia alla scoperta del castello di Chateau Gaillard: lo propone il documentario “Chateau Gaillard. La fortezza di Cuor di Leone”, in onda in giovedì 7 maggio 2026 alle 21:10 su Rai Storia, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero.

Voluta per fermare l’avanzata del re di Francia Filippo Augusto in Normandia e proteggere il suo ducato, nel 1196 Riccardo Cuor di Leone Re d’Inghilterra fa costruire sulle rive della Senna questa fortezza strategica, esempio di architettura militare medievale molto avanzata per il tempo e ritenuta inespugnabile.

Con la morte del Re d’Inghilterra, l’erede al trono Giovanni Senzaterra, affida il comando del castello a Roger de Lacy. Spetterà a quest’ultimo cercare di resistere all’assedio delle truppe francesi.

A seguire, la storia di un uomo il cui nome è poco conosciuto, ma di importanza fondamentale: Francesco Datini, da Prato, fondatore di una delle prime multinazionali. Per conoscere questo illustre protagonista, con Amedeo Feniello, professore di storia medievale all’università dell’Aquila, ospite di puntata, un viaggio nel Medioevo al tempo in cui il linguaggio dell’economica era il toscano e la moneta corrente in Europa, il fiorino di Firenze.