Stasera su Rai 4 il finale di SWAT 5 e i primi due episodi della sesta stagione: la trama

Giovedì 7 maggio in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 la quinta e sesta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT

Giovedì 7 maggio 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quinta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.

Nell’ultimo episodio “Per sempre”, ultimo giorno di lavoro per Chris. La S.W.A.T. deve trovare un uomo che è in possesso di gas nervino. Durante la missione, Luca rischia la vita.

A seguire al via la sesta stagione. Nell’episodio 1 “Destinazione Bangkok”, Hondo e il suo team sono in Thailandia a confrontarsi con la SWAT del luogo. Approfittando di questa trasferta, Hondo va a trovare un suo vecchio amico, Joe e chiede informazioni per smantellare un nuovo giro a Los Angeles, dove la droga arriva in bustine da tè, proveniente proprio dalla Thailandia.

Nell’episodio 2 “Spalle al muro”, Hondo e Joe, dopo essere stati rapiti dagli uomini di Zarmen vengono liberati dalla squadra di Hondo con l’aiuto dalla SWAT Thailandese ma non riescono a salvare Tay e suo fratello, i nipoti di Zarmen che tiene prigionieri.