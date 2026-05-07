Stasera su Rai 1 debutta la fiction “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”: la trama

Un commissario alla scoperta dei segreti del grande parco di Roma: stasera su Rai 1 al via la fiction “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”

Fin da piccolo a Giovanni Buonvino è stato insegnato che la giustizia trionfa sempre e che il bene vince sul male. Per questo, da grande, ha deciso di entrare in polizia e per realizzare il suo sogno, ha rotto anche con la famiglia, che gli aveva inculcato quei principi di giustizia e pulizia morale, ma non certo perché diventasse uno “sbirro”. L’uomo, che ha fatto una bella carriera, arrivando al grado di vicequestore, durante un blitz per catturare un importante latitante commette però un errore grave e per punizione, viene relegato a un incarico burocratico e frustrante.

Ma la vita sembra volergli offrire una seconda possibilità: inizia da qui “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” la nuova serie tv con la regia di Milena Cocozza – una produzione Palomar, a Mediawan company, in collaborazione con Rai Fiction – che sarà in onda in due prime serate, giovedì 7 e giovedì 14 maggio su Rai 1. “Buonvino Misteri a Villa Borghese” è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni, che è anche consulente editoriale della fiction, mentre soggetto e sceneggiatura sono di Salvatore De Mola e Michela Straniero.

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