Rubio incontra Papa Leone: “Rapporto solido tra Usa e Santa Sede, impegno comune per pace e dignità umana”

Una visita diplomatica molto attesa, nel tentativo di ricucire i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede, logorati dagli attacchi di Trump al Pontefice

Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio per “discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell’emisfero occidentale”. Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui “l’incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro impegno comune a favore della promozione della pace e della dignità umana“.

Era una visita diplomatica molto attesa, per il contesto internazionale e per il clima di scontro aperto che il presidente degli Stati Uniti ha innescato da un po’ di tempo attaccando senza mezzi termini il Pontefice americano. Con il vicepresidente Vance capace addirittura di dargli lezioni non richieste di teologia.

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Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza l’Onorevole Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, e Seguito pic.twitter.com/omoDK7DOrG — L’Osservatore Romano (@oss_romano) May 7, 2026