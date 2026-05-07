Il Premio Letteratura Ragazzi assegna a Antonio Faeti il Riconoscimento Speciale del Premio Letteratura Ragazzi di Cento

Antonio Faeti, figura centrale nello sviluppo della letteratura per l’infanzia in Italia, riceve il RICONOSCIMENTO SPECIALE del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI di Cento, nell’ambito della 47° edizione del primo e più longevo premio di letteratura per ragazzi in Italia, unico ad aver avuto Gianni Rodari come Presidente di Giuria nella prima edizione del 1978.

Ogni anno, il Riconoscimento viene assegnato ad una persona e/o realtà che ha saputo distinguersi per la promozione della letteratura per ragazzi in Italia e non solo. Lo scorso anno è stato assegnato ad Elisabetta Dami, mamma di Geronimo Stilton, autrice di libri tradotti in 52 lingue che hanno venduto oltre 190 milioni di copie nel mondo. Nel febbraio di quest’anno, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, unico ente promotore del PLR, ha deliberato all’unanimità il conferimento di questo riconoscimento al professore bolognese Antonio Faeti.

Questa la motivazione degli organizzatori: “Per il fondamentale contributo alla nascita e allo sviluppo della Letteratura per l’infanzia. Studioso rigoroso e originale, intellettuale brillante e raffinato, promotore culturale instancabile e innovativo, ha saputo restituire dignità ad un ambito troppo a lungo considerato marginale, illustrandone la profondità educativa e sociale. Maestro, disegnatore, scrittore e professore universitario, a lui dobbiamo la nascita della prima cattedra universitaria di Storia della Letteratura per l’infanzia. Le sue opere e il suo insegnamento hanno formato generazioni di studiosi e lettori contribuendo in modo decisivo alla diffusione di una nuova consapevolezza nei confronti della letteratura per ragazzi. Per aver lasciato un segno indelebile nella cultura letteraria italiana.”

Raffaella Cavicchi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, aggiunge: “È per noi un grande onore consegnare questo riconoscimento al professor Faeti. Il nostro premio è nato nel 1978 grazie a Gianni Rodari che, insieme ad Amleto Bassi, preside della Facoltà di Magistero dell’Università di Ferrara, ebbero l’innovativa idea di istituire un premio dedicato ai libri per ragazzi, in un’epoca in cui questo tema non riceveva ancora la dovuta attenzione.

Oggi, fortunatamente, i premi dedicati alla letteratura per ragazzi sono numerosi: un risultato che affonda le sue radici nel passato, anche grazie al professor Faeti, che con la creazione della prima cattedra di Letteratura per l’infanzia ha posto basi solide e durature per un movimento culturale in continua crescita, animato da scrittori, illustratori, insegnanti e giovani lettori.”