Garlasco, procura di Pavia chiude indagine: è stato Sempio a uccidere Chiara Poggi

La difesa di Andrea Sempio ha ricevuto la notifica dell’avviso di fine indagine

Chiuse le indagini sul caso di Garlasco: la Procura di Pavia ha notificato oggi pomeriggio l’avviso di fine indagine agli avvocati difensori Andrea Sempio. Secondo l’accusa, fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Sempio avrebbe agito da solo. L’accusa è omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e dalla crudeltà. Con l’avviso di fine indagine, la Procura ‘svela’ tutti gli indizi messi insieme a carico di Sempio. L’atto prelude solitamente alla richiesta di rinvio a giudizio dal parte dei magistrati.

L’omicidio, rivela il Tg1, secondo le ricostruzioni delle nuove indagini, potrebbe essere stato commesso o tra le 9.12 e le 9.58, prima che Sempio alle 9.58 telefonasse a un amico al telefono (per chiedere aiuto?) oppure tra le 9.58 e le 11.25 (ora in cui Sempio venne chiamato dai genitori).

Sempre secondo il Tg1 Marco Poggi, fratello di Chiara, sarebbe stato “ostile” durante l’interrogatorio del 20 maggio 2025, in cui ha accusato i Carabinieri di “influenzarlo”. Marco Poggi avrebbe inoltre continuamente difeso l’amico Andrea Sempio –

La nota diffusa dalla Procura di Pavia

“Si è provveduto, in data odierna, a notificare l’avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis nei confronti di Andrea Sempio con conseguente deposito di tutti gli atti del procedimento penale n.642/2025 (gia’ n.8283/2016) relativo all’omicidio di Chiara Poggi. Si provvederà, come già reso noto, ad inoltrare al Procuratore Generale di Milano l’atto contestato all’indagato nel corso del suo interrogatorio del 6 maggio 2026 illustrativo e riassuntivo dei nuovi elementi probatori, raccolti a seguito della riapertura delle indagini 2016/2017, per l’eventuale esercizio di ogni Sua prerogativa”.