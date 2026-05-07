Fondazione CR Firenze lancia FABER 6, il bando per il trasferimento tecnologico nelle start up, micro, piccole a medie imprese: contributi per l’assunzione di ricercatori

Fondazione CR Firenze promuove il trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese: al via il bando FABER, sesta edizione del programma che sostiene l’inserimento di figure altamente specializzate nelle aziende del territorio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze, mette a disposizione un massimo di sei contributi destinati ad assumere altrettanti ricercatori in aziende con sede operativa nella Città Metropolitana di Firenze o nella Provincia di Arezzo. Interessate in particolare: startup, micro, piccole e medie imprese — e massimo due Small Mid-Cap fino a 750 dipendenti — operanti in settori quali moda, design, meccanica, agroalimentare, ICT, chimico-farmaceutico, costruzioni e industria turistica.

Per ciascuno studente selezionato il programma riconosce un contributo annuo di importo sino a 25.000 euro, qualora il costo lordo aziendale complessivo del ricercatore sia di almeno 45.000 euro, destinato a incentivare l’assunzione del ricercatore. In questa fattispecie, dunque, l’azienda dovrà documentare una compartecipazione ai costi pari ad almeno 20.000 euro annui.

Le domande posso essere presentate entro il 22 giugno 2026.

Il programma prevede due percorsi. Nel percorso triennale, attivabile dal 1° novembre 2026 fino al 31 ottobre 2029, la risorsa inserita in azienda può accedere al dottorato in azienda dell’Università di Firenze. Nel percorso biennale, nel caso il ricercatore ad esempio sia già in possesso di un titolo di Dottorato, il progetto si conclude entro il 31 ottobre 2028.

I progetti saranno valutati da un Comitato Tecnico Scientifico composto da rappresentanti di Fondazione CR Firenze e della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. Per tutta la durata del percorso è previsto un servizio di tutoring e mentoring a supporto delle aziende beneficiarie.

“Faber ha l’obiettivo da un lato di supportare in modo indiretto le imprese che vogliono innovare e dall’altro, obiettivo per noi primario, di dare ai laureati l’opportunità di iniziare un percorso di crescita all’interno di un’azienda e di acquisire contemporaneamente il dottorato – commenta Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – Un progetto questo che incoraggia l’interazione tra imprese e mondo della ricerca che ha permesso nelle prime 5 edizioni del progetto di inserire in azienda 44 ricercatori e che testimonia una crescita di interesse delle aziende del territorio verso i temi dell’innovazione”.

Per informazioni e per accedere alla documentazione integrale: www.fondazionecrfirenze.it