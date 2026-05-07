Fino al 13 giugno 2026 alla Sacca Gallery “Questa non è una mostra sul paesaggio”

Fino al 13 giugno 2026 “Questa non è una mostra sul paesaggio”. Giuseppe Costa e Carlo Alberto Rastelli espongono alla SACCA gallery di Modica

Inaugurata di recente presso la Galleria SACCA, a Modica, “Questa non è una mostra sul paesaggio”, bipersonale di Giuseppe Costa e Carlo Alberto Rastelli curata da Giovanni Scucces.

Il progetto espositivo sta riscuotendo attenzione attraverso i canali stampa e social, contribuendo a stimolare una riflessione attorno al tema del paesaggio inteso non come semplice rappresentazione, ma come spazio percettivo e narrativo.

In mostra il dialogo tra i due artisti si sviluppa attraverso linguaggi distinti ma complementari: da un lato le visioni sospese e rarefatte di Giuseppe Costa, in cui il paesaggio si dissolve in una dimensione atmosferica e mnemonica; dall’altro le costruzioni figurative di Carlo Alberto Rastelli, dove ambienti e personaggi danno vita a scenari sospesi tra memoria, immaginazione e stratificazione temporale.

Il percorso espositivo invita a mettere in discussione il paesaggio come sfondo passivo, evidenziandone invece il ruolo attivo nella costruzione dell’immagine e dell’esperienza visiva.

La mostra è visitabile fino al 13 giugno 2026, dal martedì al sabato, dalle ore 17 alle 20 (altri orari su appuntamento).