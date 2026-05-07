Carretta Srl aderisce all’aumento di capitale di Arenaria Holding Treviso S.p.A. tramite Fundera.it

Carretta Srl annuncia la propria adesione, tramite il portale di crowdfunding Fundera.it, all’aumento di capitale della Arenaria Holding Treviso S.p.A., un progetto volto a sostenere e valorizzare il patrimonio imprenditoriale e territoriale locale

L’iniziativa si distingue per una visione inclusiva e partecipativa, fondata sul principio secondo cui molteplici realtà imprenditoriali e professionali possano contribuire, ciascuna con una quota di esperienza e risorse, allo sviluppo e alla tutela dell’economia e della cultura del territorio.

Arenaria Holding Treviso S.p.A. si inserisce all’interno di un più ampio progetto che nasce dal territorio per il territorio, con l’obiettivo di creare una piattaforma finanziaria indipendente e accessibile, capace di offrire opportunità di investimento tradizionalmente riservate a pochi, mettendole invece a disposizione di una comunità ampia e diffusa di soci. Il modello si fonda sulla collaborazione tra imprese, professionisti e investitori locali, con l’ambizione di riportare il territorio al centro delle scelte economico-finanziarie e strategiche.

Il progetto si caratterizza inoltre per una forte componente di competenza professionale, grazie al coinvolgimento di figure con pluriennale esperienza nei settori economico, finanziario e legale, e per una struttura organizzativa articolata in holding provinciali indipendenti ma coordinate, in grado di selezionare e sviluppare progetti di investimento ad alto valore per il territorio.

Gli ambiti di intervento includono investimenti in real estate strategico, private equity e sviluppo imprenditoriale, con particolare attenzione al sostegno delle PMI, all’export e alla valorizzazione sostenibile delle risorse locali.

Si tratta quindi di un percorso collettivo che unisce competenze ed energie con l’obiettivo di generare un impatto concreto e creare nuove opportunità di crescita. Carretta Srl crede fortemente in questo modello e nel valore della collaborazione tra aziende come leva strategica per lo sviluppo sostenibile.

L’azienda invita tutte le realtà imprenditoriali e professionali a valutare attivamente la partecipazione al progetto, che mira a costruire un futuro solido, condiviso e sostenibile, rafforzando il tessuto economico locale e promuovendo una nuova cultura dell’investimento partecipato.

Per maggiori informazioni:

www.arenariaholdingspa.it

www.fundera.it