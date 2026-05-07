Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Malo, nel cuore del Pigneto, ospita “BOOM! La Mostra”, una piccola esposizione – molto drama – di collage di Agnese Ermacora
Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Malo, nel cuore del Pigneto, ospita “BOOM! La Mostra”, una piccola esposizione – molto drama – di collage di Agnese Ermacora.
Tre giorni per entrare in una stanza intima, istintiva, senza filtri, in cui convivono cuori che sanguinano, colla e acrilici, tarocchi e pensieri. Un percorso emotivo e visivo fatto di frammenti e intuizioni, gioia, noia e rabbia.
La mostra è accompagnata da una traccia musicale di Giulio Ragno Favero (Il Teatro degli Orrori), da un video prodotto dall’agenzia Camaleontika e da pensieri dell’artista.
In collaborazione con Malo, Alpaca Music e Purr Press.
Due appuntamenti speciali arricchiscono il programma:
Venerdì 8 maggio, ore 19:00
VERNISSAGE YEAH: INAUGURAZIONE
Intervista a cura di Vincenzo Santoro, con la partecipazione straordinaria di Cecilia Lavatore e Kormorano. Live acustico di Tosello, con i brani tratti dal disco “Nel disordine delle cose”.
Domenica 10 maggio, dalle 19:00 alle 20:00
FINISSAGE WOW: EVENTO FINALE
Un momento aperto, imprevedibile, con Maurizio Ortu. A seguire, una performance di restituzione che ribalta lo sguardo.
Orari di apertura:
Venerdì 8 e sabato 9 maggio: dalle 19:00 a chiusura
Domenica 10 maggio: dalle 19:00 alle 20:00
Ingresso gratuito
Location: Malo, Via Fanfulla da Lodi 3, Pigneto – Roma
Crediti musica: Giulio Ragno Favero
Riprese e montaggio video: Danilo D’Auria, Chiara Lucarelli, Giulio Paravani
Produzione video: CAMALEONTIKA
Registrazione e prod voci: Sante Rutigliano
Voci: Agnese Ermacora e Marco Palumbo
Foto promozionali: Giulio Paravani