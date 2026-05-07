Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Malo, nel cuore del Pigneto, ospita “BOOM! La Mostra”, una piccola esposizione – molto drama – di collage di Agnese Ermacora

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Malo, nel cuore del Pigneto, ospita “BOOM! La Mostra”, una piccola esposizione – molto drama – di collage di Agnese Ermacora.

Tre giorni per entrare in una stanza intima, istintiva, senza filtri, in cui convivono cuori che sanguinano, colla e acrilici, tarocchi e pensieri. Un percorso emotivo e visivo fatto di frammenti e intuizioni, gioia, noia e rabbia.

La mostra è accompagnata da una traccia musicale di Giulio Ragno Favero (Il Teatro degli Orrori), da un video prodotto dall’agenzia Camaleontika e da pensieri dell’artista.

In collaborazione con Malo, Alpaca Music e Purr Press.

Due appuntamenti speciali arricchiscono il programma:

Venerdì 8 maggio, ore 19:00

VERNISSAGE YEAH: INAUGURAZIONE

Intervista a cura di Vincenzo Santoro, con la partecipazione straordinaria di Cecilia Lavatore e Kormorano. Live acustico di Tosello, con i brani tratti dal disco “Nel disordine delle cose”.

Domenica 10 maggio, dalle 19:00 alle 20:00

FINISSAGE WOW: EVENTO FINALE

Un momento aperto, imprevedibile, con Maurizio Ortu. A seguire, una performance di restituzione che ribalta lo sguardo.

Orari di apertura:

Venerdì 8 e sabato 9 maggio: dalle 19:00 a chiusura

Domenica 10 maggio: dalle 19:00 alle 20:00

Ingresso gratuito

Location: Malo, Via Fanfulla da Lodi 3, Pigneto – Roma

Crediti musica: Giulio Ragno Favero

Riprese e montaggio video: Danilo D’Auria, Chiara Lucarelli, Giulio Paravani

Produzione video: CAMALEONTIKA

Registrazione e prod voci: Sante Rutigliano

Voci: Agnese Ermacora e Marco Palumbo

Foto promozionali: Giulio Paravani