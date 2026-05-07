A “Geo” oggi su Rai 3 il “Cammino delle Terre Mutate”

Dieci anni dopo il sisma, il racconto dei territori del Centro Italia. Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Geo” il “Cammino delle Terre Mutate”

Il “Cammino delle Terre Mutate”, a dieci anni dalle terribili scosse sismiche del 2016 e 2017 che sconvolsero il centro Italia, sarà al centro del nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 7 maggio alle 16.15 su Rai 3.

Ospiti della puntata saranno Paolo Piacentini e Patrizia Vita, che racconteranno il progetto nato per attraversare e valorizzare i territori colpiti dal sisma. Nel corso della trasmissione presenteranno anche la “Carovana nelle Terre Mutate”, iniziativa itinerante di più giorni che ripercorrerà quei luoghi.

La trasmissione sarà disponibile anche su RaiPlay.