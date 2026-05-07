A “Elisir” stamani su Rai 3 nei e corretta esposizione al sole

Come ci si deve esporre correttamente al sole nei mesi estivi? Quando i raggi ultravioletti rappresentano un potenziale pericolo? E quali sono i più importanti fattori di rischio per il melanoma? Risponde a queste e ad altre domande la professoressa Anna Carbone, dermatologa all’Inmi (Istituto Nazionale Malattie Infettive) Lazzaro Spallanzani di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda giovedì 7 maggio alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nello spazio del “Mangiarsano” si parlerà di ciliegie, il frutto estivo per eccellenza. Quali principi nutritivi contengono? E qual è la porzione quotidiana consigliata dagli esperti? Chiarisce ogni dubbio la professoressa Sara Cordara, nutrizionista presso il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università di Torino.

Infine, nella rubrica “Serena…mente” si parlerà di paure e fobie: cosa indicano esattamente questi due termini e quali differenze ci sono tra queste due reazioni? Approfondirà questo argomento la professoressa Daniela Chieffo, docente di Psicologia all’Università Cattolica di Roma e direttore dell’Unità Operativa di Psicologia Clinica al Policlinico Gemelli.