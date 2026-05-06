Tg1 svela intercettazioni di Sempio: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”

È il 14 aprile 2025 quando Sempio è in auto, parla da solo, siamo a circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui

Nelle intercettazioni Andrea Sempio parlando da solo in macchina, ammette di aver chiamato Chiara Poggi poco prima del delitto e aver tentato un approccio con lei, rifiutato dalla ragazza: “Con te non ci voglio parlare”. A darne notizia sui social è il Tg1. Sempio dichiara anche: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”.

È il 14 aprile 2025 quando Andrea Sempio è in auto, parla da solo, siamo a circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Una cimice nella macchina cattura le parole del ragazzo che di fatto lo smentiscono che aveva detto di aver chiamato per sbaglio casa Poggi per sapere se c’era il fratello Marco Poggi e di aver parlato pochi secondi con Chiara chiedendo quando sarebbe tornato.

Nelle intercettazioni Andrea Sempio parlando da solo in macchina, racconta le telefonate fatte a Chiara Poggi, il tentativo di approccio e lei che risponde : con te non ci voglio parlare.#Tg1 pic.twitter.com/oPFHztY140 — Tg1 (@Tg1Rai) May 6, 2026