Su Rai 4 la 14esima stagione di Delitti in Paradiso: la trama degli episodi 1 e 2

Stasera Rai 4 propone la quattordicesima stagione della serie televisiva Delitti in Paradiso. La trama degli episodi “Un bravo ragazzo” e “Il guerriero dell’isola”
Mercoledì 6 maggio 2026 alle 21:20 Rai 4 propone la quattordicesima stagione della serie televisiva Delitti in Paradiso.
Nell’episodio 1 “Un bravo ragazzo”, Mervin è già sul taxi per l’aeroporto per tornare finalmente a Londra, quando un nuovo caso lo costringe a fare un brusco dietrofront perché l’agente che aspettavano alla Stazione di Polizia viene trovato morto in fondo ad un burrone.
Nell’episodio 2 “Il guerriero dell’isola”, sull’isola viene realizzato un programma televisivo in cui alcuni concorrenti si sfidano in prove fisicamente molto impegnative. Al termine di una di queste, il favorito viene trovato inspiegabilmente morto.