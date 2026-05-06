Su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori con gli episodi 3 e 4: la trama

Stasera su Rai 2 “Mare Fuori 6”: storie interrotte tra errori e riscatto. La trama degli episodi 3 e 4 intitolati “Il tempo della fiducia” e “Verità nascoste”

Mercoledì 6 maggio 2026 arriva su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori. Al centro delle vicende dell’IPM di Napoli c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra complessi conflitti familiari e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà vicende segnate dal crimine e dalla possibilità di un riscatto dagli errori. Parallelamente, altri ragazzi affronteranno le conseguenze delle proprie azioni, mentre gli adulti, fuori e dentro il carcere, saranno messi di fronte alle loro responsabilità.

Nell’episodio 3 “Il tempo della fiducia”, mentre Dobermann prosegue la sua storia d’amore segreta con Sonia, Pino viene sorpreso da una notizia inaspettata da parte di Alina. Nei ricordi di Annarella emerge un trauma infantile alla base del rapporto con la sorella Sharon, che appare attratta da Tommaso. Quest’ultimo è preso dal compito di voler far aprire gli occhi a Rosa sulla sparatoria.

Nell’episodio 4 “Verità nascoste”, mentre Rosa è divorata dai dubbi, Tommaso si lascia andare ad una confessione. In IPM arriva un ospite molto apprezzato e Marta ci vede un’opportunità. La preoccupazione di Sofia aumenta mentre prosegue la latitanza dei milanesi e di Lorenza. Alina deve prendere un’importante decisione e trova delle consigliere inaspettate.