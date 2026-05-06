Stasera a RAInchieste su Rai Storia “TV7 1963-70: Sergio Zavoli racconta l’Italia”

A Rainchieste su Rai Storia, Sergio Zavoli racconta l’Italia in una selezione di servizi che attraversano il paesaggio antropologico del Paese in pieno sviluppo economico

RAInchieste ripercorre vent’anni di inchieste a puntate che hanno caratterizzato la Televisione della RAI dagli anni ’60 agli anni ’80. Nella puntata in onda mercoledì 6 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia, Sergio Zavoli racconta l’Italia in una selezione di servizi che attraversano il paesaggio antropologico del Paese in pieno sviluppo economico. L’Italia che fa i conti con il recente passato, ma anche quella che si interroga sulla contestazione giovanile e sull’insorgere del terrorismo, con la strage di piazza Fontana. La necessità di una riforma della giustizia italiana, con il progredire dei diritti civili e l’espandersi della criminalità organizzata.