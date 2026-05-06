Stasera a RAInchieste su Rai Storia “TV7 1963-70: Sergio Zavoli racconta l’Italia”


A Rainchieste su Rai Storia, Sergio Zavoli racconta l’Italia in una selezione di servizi che attraversano il paesaggio antropologico del Paese in pieno sviluppo economico

cronache dalla storia

RAInchieste ripercorre vent’anni di inchieste a puntate che hanno caratterizzato la Televisione della RAI dagli anni ’60 agli anni ’80. Nella puntata in onda mercoledì 6 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia, Sergio Zavoli racconta l’Italia in una selezione di servizi che attraversano il paesaggio antropologico del Paese in pieno sviluppo economico. L’Italia che fa i conti con il recente passato, ma anche quella che si interroga sulla contestazione giovanile e sull’insorgere del terrorismo, con la strage di piazza Fontana. La necessità di una riforma della giustizia italiana, con il progredire dei diritti civili e l’espandersi della criminalità organizzata.