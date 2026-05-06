SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 6 maggio 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 6 maggio 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

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Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 6/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

14-33-36-55-75-83

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 61€ 45.425,18
punti 53€ 1.598,82
punti 484€ 137,71
punti 3994€ 43,99
punti 26.472€ 5,49