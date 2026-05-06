“Palpatine” di Antonovvi è un singolo che gioca coi doppi sensi…

“Palpatine”, il nuovo singolo del rapper underground Antonovvi, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta indipendente Dichotomic Dreams

“Palpatine”, il nuovo singolo del rapper underground Antonovvi, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta indipendente Dichotomic Dreams.

“Palpatine” è un caposaldo del nuovo album dell’artista ligure, “DISGUSTO. SPLENDORE. COGLIONE.”, di prossima uscita. Già membro della Casa Degli Specchi, Antonovvi con questa canzone vuole trasmettere decadenza, lascivia ma, al contempo, come è tipico del suo stile, fare molta ironia e autoironia, giocare con le parole e i significati, prendere in giro e provocare.

Così Antonovvi spiega l’origine del brano: “La stesura del testo è stata molto istintiva e il risultato è un brano contorto… Tutto è nato pensando al personaggio dell’Imperatore Palpatine, uno dei villain della saga di ‘Star Wars’, che conoscevo per cultura generale perché, come dico nel pezzo, non ho praticamente mai visto ‘Star Wars’. Sono un nerd su altre cose ma il genere fantascienza non mi prende minimamente, e la fama globale di ‘Star Wars’ in qualche modo mi respinge. Quando dico che non guardo queste serie così note vengo tacciato di eresia, quindi ho deciso di ‘provocare’ chi ascolta – nel mio piccolo – lanciando una sfida sul tema del ‘non mi interessa se pensi sia un’eresia: di ‘Star Wars’ me ne fotto’. In più, l’ovvio doppio senso della parola ‘palpatine’ mi ha dato modo di giocare, come è nella mia attitudine, non a caso ho scritto il testo di getto”.

Erma (già stretto collaboratore della Casa Degli Specchi) ha realizzato la produzione musicale partendo da un campionamento suggerito dallo stesso Antonovvi, che definisce il suono “disturbatamente polleggiato”.

Il brano, da oggi, è disponibile anche su YouTube: il video, diretto da Simone Labrosciano, è composto da un blob di immagini di festa realizzate da Antonovvi dopo la pandemia causata dal COVID e rimaste nel suo archivio in attesa del momento giusto in cui utilizzarle:

“Come dico nel testo – conclude Antonovvi – questo è un pezzo ‘nel mio stile’ che, nel corso degli anni, è diventato una somma di ispirazioni, spunti, sfaccettature e sfumature raccolte e incanalate nel mio approccio artistico e comunicativo, che tento di rinnovare continuamente. ‘Palpatine, infatti, è una sfida a una dimensione nuova e diversa, visto che ho preso parte anche alla creazione della base e del video“.