Oroscopo di oggi, mercoledì 6 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Siamo pieni di voglia di fare, ma tutto sembra avere più peso del solito. Con Marte e Saturno congiunti, ci è richiesto impegno vero, non solo entusiasmo. Servono continuità, presenza, responsabilità. Se scegliamo bene dove indirizzare le forze, i risultati arrivano.
Toro
Il Sole nel nostro segno ci radica, ci rende solidi, siamo nel nostro tempo, ma la Luna in opposizione riporta in superficie emozioni che ci spiazzano. Qualcuno ci chiede di essere più presenti. Prima di rispondere, dobbiamo capire come ci sentiamo davvero.
Gemelli
Venere congiunto rafforza il bisogno di vicinanza, ma non ci accontentiamo di scambi superficiali, cerchiamo relazioni più profonde e complesse. Con Mercurio in Ariete, la comunicazione è brillante, ma dire bene le cose non basta, ci vuole autenticità.
Cancro
Qualcosa vuole partire, mettersi in moto, ma corpo e mente non sempre vanno al medesimo ritmo. Colpa di Mercurio, Marte e Saturno in quadratura. Il cielo oggi ci parla chiaro: l’energia c’è in abbondanza, ma si consuma in fretta, meglio non sprecarla.
Leone
Abbiamo tenacia, idee chiare e voglia di stare bene, ma non tutto trova la risonanza che ci aspettiamo e potremmo venire un po’ fraintesi. Lasciamo andare il bisogno di conferma. Se non arrivano applausi, non vuol dire che stiamo sbagliando.
Vergine
Giornata contraddittoria: da un lato siamo centrati, dall’altro basta poco per farci perdere la pazienza. L’irritabilità ha radici più profonde. Le relazioni potrebbero toccare tasti delicati, ma se restiamo pratici e presenti, evitiamo reazioni esagerate.
Bilancia
Ci muoviamo in un clima teso, con richieste da più parti e la sensazione di non avere abbastanza tempo o energie per rispondere a tutto e a tutti. Mercurio e Marte opposti rendono i dialoghi più complicati del previsto. Meglio non spiegare troppo.
Scorpione
Avvertiamo tutto amplificato e più forte, forse troppo. Possiamo gestirlo, se non ci identifichiamo in quello che proviamo. Sentiamo e poi facciamo passare. Con il Sole opposto dal Toro alla Luna nel nostro segno, l’equilibrio passa dal riconoscere quello che ci agita.
Sagittario
Mercurio in trigono ci sostiene con lucidità, ma non sempre veniamo capiti. Con Venere in Gemelli, affetti e relazioni vanno maneggiati con attenzione. Sogni e intuizioni sono amplificati da Nettuno in Ariete: ciò che affiora chiede di essere ascoltato.
Capricorno
Il rischio è di rimanere bloccati in qualcosa che invece dovrebbe passare per poi andarsene. Sforzarci oltremisura ci fa perdere lucidità e logorare le forze. È normale sentirsi pressati, ma l’energia costruttiva del Sole nel Toro ci ricorda che mollare non è fallire.
Acquario
Le emozioni vanno in una direzione, le intenzioni in un’altra. Agire è possibile, ma non prima di comprendere, se è davvero quello che vogliamo. Dire le cose come stanno può sembrare duro, ma è il primo passo per ristabilire ordine ed equilibrio.
Pesci
Siamo ricettivi, intuitivi, ma anche più vulnerabili del solito. Meglio non trarre conclusioni affrettate, alcune sensazioni possono ingannare. C’è un pensiero che ritorna sistematicamente: lasciamo che ci guidi verso una piccola, ma decisiva svolta.