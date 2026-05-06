Meno siamo meglio stiamo – Revisited stasera su Rai 5 con Benigni e “L’Infinito”

In “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” stasera su Rai 5 Renzo Arbore si affianca al suo programma come se ritrovasse un vecchio taccuino di appunti

In “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” Renzo Arbore si affianca al suo programma come se ritrovasse un vecchio taccuino di appunti: osserva, commenta, sorride. Lo commenta e ne svela i retroscena creativi, raccontando i talenti e le scelte artistiche, incontri inattesi, amicizie nate in studio e intuizioni musicali.

Ospite d’eccezione della puntata, in onda mercoledì 6 maggio alle 21.20 su Rai 5, è Roberto Benigni che recita “L’infinito” di Leopardi ed esegue poi con Arbore le canzoni “Scrivimi” e “Baci”. Un’altra partecipazione straordinaria è quella di Patty Pravo, che rievoca gli anni del beat insieme a Gianni Boncompagni, Mita Medici e Roberto D’Agostino, per poi esibirsi con il brano “Qui e là”.