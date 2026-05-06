Kate Middleton sarà a Reggio Emilia per approfondire la filosofia educativa

Due giorni per studiare più da vicino l’approccio educativo della città

Catherine, la Principessa del Galles arriva in Italia. Sarà a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio per incontrare insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale e conoscere da vicino la filosofia educativa per l’infanzia del Reggio Emilia Approach, una filosofia educativa portata avanti nelle scuole e dei nidi d’infanzia comunali della città.

Una visita “fortemente voluta” dalla stessa Principessa che è “parte di una missione di alto livello per acquisire informazioni ed esplorare i principali approcci internazionali a sostegno dei bambini piccoli e di coloro che, educatori, insegnanti e adulti, sono in relazione con loro”. Lo annuncia l’Ambasciata britannica parlando della visita come “un significativo passo in avanti nel lavoro e nell’espansione globale del Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation (The Royal Foundation Centre for Early Childhood)”, istituito nel 2021 proprio dalla Principessa Catherine.

La visita metterà in evidenza anche l’importanza degli ambienti e delle amorevoli relazioni umane che circondano un bambino, e il ruolo che svolgono nel plasmare uno sviluppo sano fin dai primi anni. L’incontro si concentrerà sullo sviluppo dell’infanzia precoce e fa parte di una missione di alto livello per la raccolta di informazioni volta a esplorare le principali approcci internazionali per sostenere i bambini piccoli e coloro che se ne prendono cura.

Mentre il Centre for Early Childhood continua a espandere il suo lavoro a livello internazionale, questa visita rappresenta un’opportunità per collegare il Framework ‘Shaping Us’ con le principali approcci globali e per sottolineare un’idea condivisa: in questi primi anni, attraverso il mondo naturale e il calore del legame umano, si iniziamo a gettare le fondamenta per un futuro resiliente e sano. Il Framework Shaping Us — progettato per aiutare a dare alle competenze sociali ed emotive la maggiore priorità che meritano — descrive le competenze sociali ed emotive in modo chiaro, il che può informare e ispirare azioni in tutta la società. Il Framework incoraggia inoltre le organizzazioni nel Regno Unito a utilizzarlo nel loro lavoro, per sostenere la missione di Sua Altezza Reale di creare una società più felice e più sana.