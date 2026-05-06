Cast di grandi interpreti, tra cui Charlton Heston, Henry Fonda e Glenn Ford. Il film di guerra “La battaglia di Midway” su Rai Movie: la trama

Mercoledì 6 maggio 2026 alle 21.10, Rai Movie trasmette “La battaglia di Midway”. È il 1942, nel Pacifico Stati Uniti e Giappone si preparano a un colossale scontro navale che sarà decisivo per le sorti della Seconda guerra mondiale.

Fra i tanti partecipanti, due piloti, Matthew e Thomas Garth, sono padre e figlio: quest’ultimo vorrebbe sposare una ragazza giapponese, residente negli Usa, che è sospettata di spionaggio. I due uomini si troveranno sulla stessa portaerei nella giornata decisiva per la battaglia.

Nel cast di questo colossal, diretto da Jack Smight, figurano Charlton Heston, Henry Fonda, Robert Mitchum, Glenn Ford, Toshiro Mifune, James Coburn, Robert Wagner, Cliff Robertson e Tom Selleck.