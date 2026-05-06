Amadeus condurrà “La Grande Sfida – InConTrArti 2026”. Confermata la presenza di Paolo Ruffini

L’evento è in programma venerdì 15 maggio nella straordinaria cornice dell’ Arena di Verona

Un ritorno attesissimo che porta sul palco uno dei volti più amati della televisione italiana, capace di unire eleganza, ritmo e coinvolgimento. Al suo fianco, Federico Parlanti. Confermato anche il ritorno a “La Grande Sfida” di Paolo Ruffini che, dopo il successo di “Din Don Down” dei giorni scorsi in Arena tornerà in veste di ospite speciale, dopo la conduzione dello scorso anno, con un monologo inedito scritto appositamente per l’evento.

Dopo l’adesione già annunciata di Francesco Renga, del cast di Notre Dame de Paris: Matteo Setti, Elhaida Dani, Camilla Rinaldi, Graziano Galatone, Vittorio Matteucci, Angelo Del Vecchio, Giò Di Tonno e degli Oliver Onions, le prime indiscrezioni sulle performance uniche ed irripetibili della serata parlano di Matteo Setti, che interpreterà “Il Tempo delle Cattedrali”, accompagnato dal suggestivo passo a due della danzatrice sorda Carmen Diodato già protagonista della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 insieme al ballerino Marco Fagioli.

Momenti di intensa emozione arriveranno con Lina Sastri, accompagnata al pianoforte dal Maestro Adriano Pennino, in un omaggio a Gino Paoli, Ornella Vanoni e Pino Daniele. Sul palco anche Francesco Canale, il pittore senza braccia che darà vita alle sue opere partendo da una tela bianca.

A impreziosire ulteriormente l’evento sarà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, che dedicherà un momento della serata alle colonne sonore cinematografiche. È inoltre confermata la partecipazione di Simi Bianchi, ospite direttamente dallo “Special Fest” di La Spezia.

Spazio anche alla lirica con il celebre tenore Fabio Armiliato, che renderà omaggio alla grande Daniela Dessì in un emozionante duetto virtuale.

Gli organizzatori ringraziano i sostenitori: Generali Italia, Fondazione Cattolica, Fondazione Cariverona, Bpm, Givova, Fraste e Forno Bonomi oltre ai partner della comunicazione Spazio Visibile, Fornace e Zenit Grafica. L’intero incasso della serata sarà destinato a sostenere i progetti solidali promossi da ASD La Grande Sfida e dalla Caritas diocesana veronese e Unitalsi di Verona, realtà organizzatrici dello spettacolo e profondamente radicate nel tessuto sociale veronese.

Questi i progetti Solidali de “La Grande Sfida – InConTrArti 2026”

UNITALSI

YOUNG NOW – Formazione e servizio

L’UNITALSI, da sempre impegnata al servizio dei malati e delle persone con disabilità, investe oggi nella formazione dei giovani affinché possano mettersi al loro servizio non solo nei momenti ufficiali, come i pellegrinaggi, ma anche nelle strutture che accolgono persone fragili e vulnerabili durante tutto l’anno. Inoltre, si impegna perché siano presenza significativa nei loro ambienti di vita quotidiani, affinché i malati e le persone con disabilità non siano considerati ultimi, ma primi nella società.

CARITAS DIOCESANA DI VERONA

OCCHIO AL FUTURO

In Italia 1 ragazzo su 7 vive in povertà assoluta. Anche nella nostra Verona ci sono tante difficoltà che riguardano i più piccoli, spesso nascoste. Con la campagna “Occhio al Futuro”, Caritas Diocesana Veronese offre ai bambini che non se lo possono permettere opportunità educative, culturali, sportive e di relazione, tra le quali doposcuola, libri e materiale didattico, ripetizioni, pc, tablet, sport e molto altro. Prendersi cura del futuro dei bambini è prendersi cura del futuro dell’umanità.

LA GRANDE SFIDA

IMPARIAMO A VIVERE INSIEME

Tutte le famiglie con un/una figlio/a con disabilità intellettive vivono con preoccupazione il futuro, desiderando per loro un lavoro o un’occupazione soddisfacente, un contesto relazionale significativo, un inserimento in strutture inclusive e/o la possibilità di condurre la propria esistenza al di fuori del nucleo familiare, sviluppando, assieme ad altri, il proprio progetto di vita. Per questo stiamo strutturando il progetto “Impariamo a Vivere Insieme” che prevede l’acquisto di una sede nella quale dare vita ad un gruppo appartamento misto che accolga 6-7 persone con disabilità.

INFO BIGLIETTERIE “LA GRANDE SFIDA – INCONTRARTI 2026”

Biglietti per tutti disponibili su www.boxofficelive.it e www.ticketone.it

Platea: 30 + prevendita

Poltroncine di Gradinata Numerata: 25 + prevendita

Gradinata non numerata: 15+prevendita

Esauriti i posti per carrozzine, nonostante il numero importante ottenuto dagli organizzatori grazie alla numerosa presenza di volontari per l’assistenza

BIGLIETTI IN VENDITA Su Box Office Live e Ticketone o al punto vendita di Box Office in via Pallone, 16 – tel. 0458011154