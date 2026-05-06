Allergie e intolleranze a “Elisir” stamani su Rai 3

Le allergie e le intolleranze, reazioni avverse che rischiano di essere confuse tra loro, ma che invece differiscono radicalmente, sono al centro della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, mercoledì 6 maggio alle 10.50 su Rai 3. Ne parlerà il professor Mario di Gioacchino, past president della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia clinica.

Subito dopo, nello spazio “È vero che?” focus sul riso ed il pianto, due espressioni emotive fondamentali, strumenti importantissimi per la crescita. Ad approfondire questo argomento sarà il professor Carlo Bellieni, docente di Pediatria presso l’Università di Siena.

Infine, la rubrica “ABC della salute” affronterà il problema della scoliosi, la curvatura anomala della colonna vertebrale: come si fa a capire se ci si trova davanti a una vera e propria deformità del rachide? Come accorgersene in tempo per riuscire a intervenire con maggiore efficacia? Lo spiegherà il professor Stefano Negrini, fisiatra, ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università degli Studi di Milano.