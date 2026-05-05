Su Rai 2 torna “Belve Crime”: interviste a Katharina Miroslawa, Roberto Savi, Rina Bussone

Martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai 2 torna “Belve Crime”, ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle

Martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai 2 torna “Belve Crime”, ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Sullo sgabello di “Belve Crime” siederà chi ha incontrato il male perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente.

Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. “Belve Crime“ è un programma di Francesca Fagnani. Scritto con Alessandro Garramone, Giuseppe Bentivegna, con la consulenza di Giovanni Bianconi e la collaborazione di Chiara Capuani. Regia di Mauro Stancati.