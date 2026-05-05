Stasera su Rai 5 il film “Orlando”: ecco la trama

L’ultimo film di Daniele Vicari, Orlando, con protagonista Michele Placido, in onda stasera in prima serata su Rai 5: la trama

Girato tra Bruxelles e l’Italia, il nuovo film di Daniele Vicari proposto da Rai 5 martedì 5 maggio 2026 alle 21:10 è una favola moderna che vede l’attore Michele Placido nel ruolo di Orlando e la giovane attrice Angelica Kazankova in quello della piccola Lyse. Nel cast, tra gli altri, Fabrizio Rongione, Federico Pacifici, Mpunga Denis e Christelle Cornil.

Orlando vive da solo in un paese di montagna del centro Italia da cui non ha mai voluto emigrare. Suo figlio invece che se ne è andato da vent’anni a vivere a Bruxelles. Un giorno Orlando riceve una telefonata dal Belgio che lo avverte che il figlio ha bisogno d’aiuto. A malincuore l’anziano montanaro è costretto per la prima volta nella sua vita a partire. Quando arriva a destinazione scopre di avere una nipote di 12 anni, Lyse. Orlando e Lyse, come il passato e il futuro, sono quanto di più lontano si possa immaginare, ma scoprono ben presto di avere bisogno l’uno dell’altra.

Orlando è una co-produzione Italia-Belgio Rosamont con Rai Cinema e Tarantula Belgique, prodotto da Marica Stocchi e Joseph Rouschop. Scritto da Daniele Vicari con Andrea Cedrola, fotografia di Gherardo Gossi, scenografia di Igor Gabriel e Beatrice Scarpato, i costumi di Francesca e Roberta Vecchi, montaggio di Benni Atria, musiche di Teho Teardo.