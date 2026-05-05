Stasera su Rai 1 Il commissario Montalbano con “La pazienza del ragno”

Stasera in replica “La pazienza del ragno”, il nuovo episodio del Commissario Montalbano, in onda martedì 5 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 1
Fuori Vigata viene trovato un motorino, abbandonato da Susanna Mistretta, una ragazza che è scomparsa e che vive una situazione difficile per la depressione della mamma, in fin di vita. Inizia così “La pazienza del ragno”, il nuovo episodio del Commissario Montalbano, in onda martedì 5 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 1.
Le indagini sul caso sono complesse ed il commissario trova l’aiuto del fidanzato della ragazza scomparsa, per dipanare la matassa di uno strano rapimento. Montalbano, districandosi in una serie di false piste e anche con le testimonianze di una donna, moglie di un disabile che vive nella zona, riesce a scoprire tutta la messinscena organizzata dalla famiglia della ragazza.