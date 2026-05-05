Stasera Rai Storia ripropone “Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte”

Martedì 5 maggio 2026 Rai Storia ripropone in replica lo speciale “Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte”
Le gesta del primo grande protagonista della storia contemporanea. Un uomo nato su un’isola, la Corsica, un luogo remoto di quell’impero che lui stesso fonderà, esportando, paradossalmente, idee rivoluzionarie in tutta Europa; incendiando gli animi di milioni di individui in tutto il continente, dividendone e spaccandone l’opinione pubblica, al suo tempo come anche adesso.
Con lo speciale “Ei fu” in onda martedì 5 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia vogliamo raccontarvi la vita di Napoleone Bonaparte, dalla sua infanzia alla sua fine avvalendoci di grandi testimoni, in alcuni casi fan sfegatatati o caustici detrattori, e in altri casi commentatori imparziali: Alessandro Manzoni, Luciano Bonaparte, Madame De Stael, Giuseppina Bonaparte, alcuni dei suoi soldati, Maria Luisa d’Austria, il duca di Wellington. E naturalmente non mancheranno le parole di Napoleone, a cui, per l’occasione, ”apriremo un profilo social”.