Polonara si ritira dal basket: “Ci ho provato, ma è ora di dire basta”

L’addio con un post sui social: “Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero”

“Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato”.

Achille Polonara ha così annunciato, con un post sui social, il suo ritiro. “Non sarò più il giocatore di prima- ha spiegato- e voglio che mi ricordiate per quel che ero. Mi mancherai palla a spicchi”.

Dopo la leucemia, ‘Achi’, era tornato ad allenarsi e parlava di un possibile rientro in campo. Ora, però, le parole d’addio. Quindi, i ringraziamenti. “Grazie ai coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo… Grazie – ha aggiunto Polonara – a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza! Vorrei che questo momento non arrivasse mai”.

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FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)