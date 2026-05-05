Oroscopo di oggi, martedì 5 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 5 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’atmosfera nella coppia è perturbata. Questioni di principio, vecchie ruggini e gelosia canaglia ci vedono ancora in acceso disaccordo. Una scelta s’impone: continuare a battagliare o staccare la spina dedicandoci soltanto alla riflessione?
Toro
Clima tranquillo, dal cielo arrivano però segnali di cambiamento. Non culliamoci sugli allori, ma non lasciamoci nemmeno attanagliare dall’ansia per il futuro. Acuto senso critico e spirito pratico con cui portiamo avanti le nostre idee, ma adattiamole alla condizione attuale.
Gemelli
La giornata si preannuncia radiosa, grazie alla Luna in trigono. Una miscela ben dosata di razionalità e fantasia la rende perfetta per le attività creative. Un punto a favore ce lo regala Marte, che solletica il desiderio di cimentarci in sfide ed esperienze nuove.
Cancro
La Luna in Bilancia ci complica un po’ la situazione, soprattutto a livello professionale e domestico. Il dilemma è sempre lo stesso: carriera o famiglia? Niente di serio, soltanto un lieve disagio che non ci permette di apprezzare ciò che abbiamo fra le mani.
Leone
Con il favore della Luna, si preannuncia un giovedì all’altezza delle nostre aspettative, rosee come sempre. Una gita culturale, una mostra d’arte. Cielo dinamico, favorevole al movimento, alla comunicazione, agli scambi. Relazioni fluide e appaganti.
Vergine
Nel lavoro si aprono nuovi sbocchi. Importante è coltivare la fiducia nelle nostre possibilità. I risultati sono al di sopra di ogni possibile previsione. Investiamo l’energia a disposizione per definire i nostri spazi e non permettiamo intrusioni nei nostri affari.
Bilancia
La Luna disarmonica a Mercurio è un invito a parlare forte e chiaro, non nei toni quanto nei contenuti. Esprimiamo pacatamente le opinioni. Coraggio e voglia di agire in autonomia possono essere frenati da scrupoli che non hanno ragione di essere.
Scorpione
Il forte ascendente che abbiamo sugli altri, insieme alla nostra tenacia, può consentirci di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo, dobbiamo ogni tanto moderare la velocità.
Sagittario
Per rimetterci in pista, contiamo sull’appoggio della Luna, fautrice di leggerezza e di disponibilità. Un momento spensierato, pacifico, ma affatto noioso. Ideale per incontrare gli amici, dedicarci al fitness, affrontare con coraggio una faccenda spinosa.
Capricorno
Un’iniziativa ambiziosa ci frulla per la testa, ma esitiamo per paura di non riuscire? Chiediamo il parere di una persona fidata e seguiamo il suo consiglio. Voglia di riposo e di complicità, ma non siamo noi a condurre il gioco. Il passato ci coglie di sorpresa.
Acquario
Siamo pronti ad approfittare della Luna e dell’occasione di un breve viaggio, per lasciare a casa i problemi e per rilassarci nel modo che preferiamo. A ciascun giorno le sue beghe. I grattacapi lavorativi non ci impediscono di vivere momenti allegri e sereni.
Pesci
Questioni di ordinaria amministrazione e nuove strategie professionali per il futuro. Vecchie ma ancora valide e proficue imprese tornano alla ribalta. Difesa a oltranza dei nostri interessi, sia nell’attività sia nelle finanze, nonostante il parere contrario di un esperto.