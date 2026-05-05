Oggi su Rai 3 a “Elisir” la cuffia dei rotatori

La cuffia dei rotatori sarà il tema di apertura della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 5 maggio, alle 10.50

La cuffia dei rotatori sarà il tema di apertura della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 5 maggio, alle 10.50. I muscoli che rendono stabile la spalla, quando vengono colpiti da infiammazioni e lesioni possono causare dolore, debolezza muscolare e limitazioni nei movimenti. Come si interviene in questi casi? Lo spiegherà il professor Giovanni Di Giacomo, chirurgo ortopedico e docente di Fisioterapia Applicata allo Sport e alle Attività Artistiche all’Università di Siena.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano” si parlerà di cacao e cioccolato amaro che vengono considerati “superfood” ricchi di antiossidanti, magnesio, ferro e potassio. Ma è vero che sono anche degli antinfiammatori naturali e aiutano le funzioni cognitive? Risponderà a tutte le domande la professoressa Maria Grazia Carbonelli, direttore dell’Unità Operativa di Dietologia all’Ospedale San Camillo di Roma e vicesegretario dell’Adi, (Associazione Italiana Dietetica e nutrizione clinica).

Infine, il check-up del cuore sarà al centro dello spazio “Come si fa?”: qual è il percorso fondamentale per valutare accuratamente la nostra salute cardiovascolare? A partire da quale età è necessario effettuare visite cardiologiche? Ne parlerà in studio il professor Francesco Prati, direttore della UOC di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.