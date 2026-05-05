Nuovo attacco di Trump al Papa: “Sta mettendo in pericolo cattolici e persone”

Tra due giorni è prevista la visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per ricucire il rapporto

Donald Trump ci ricasca e fa un nuovo attacco a Papa Leone, dopo le frasi che aveva pronunciato nelle scorse settimane. Secondo lui il Papa “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, ha affermato all’emittente Salem News. Tra due giorni è prevista la visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per ricucire il rapporto dopo i pesanti attacchi a Prevost. Leone XIV “preferisce parlare di come sia accettabile che l’Iran abbia un’arma nucleare, non penso sia una buona cosa”, ha aggiunto Trump.

Secondo quanto ha anticipato l’ambasciatore americano presso la Santa Sede Brian Burch parlando con i giornalisti, l’incontro tra Rubio con Papa Leone includerà una “conversazione franca” sulle politiche dell’amministrazione Trump.