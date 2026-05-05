Maltempo, allerta arancione in Toscana e allerta gialla in sette regioni

Pioggia e temporali al Centro-Nord

Una struttura depressionaria di origine atlantica, attualmente situata sul Golfo di Biscaglia, sta attivando correnti umide sud-occidentali verso il nostro Paese. Nelle prossime ore la perturbazione si muoverà verso levante, favorendo l’aumento dell’instabilità e l’innesco di fenomeni temporaleschi su gran parte del Nord e sulla Toscana.

L’avviso della Protezione civile prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 6 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte e Liguria e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.

Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it)