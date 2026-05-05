Loredana Piedimonte torna sul palco di Teatrosophia

Sul palcoscenico di Teatrosophia da giovedi 7 maggio torna Loredana Piedimonte, attrice di straordinaria versatilità formata al Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Gigi Proietti

Sul palcoscenico di Teatrosophia approda un’attrice di rara versatilità, capace di attraversare con naturalezza registri opposti — dal brillante al drammatico — con un’intensità e una precisione che non lasciano spazio a dubbi: Loredana Piedimonte. Formatasi al Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Gigi Proietti, al fianco del quale ha lavorato più volte (indimenticabile la sua presenza ne La signora delle Camelie e in Cavalli di Battaglia), porta in scena un monologo potente, scomodo, necessario. Un lavoro che non cerca compiacimento, ma verità e che promette di lasciare il segno.

Una donna sola, un uomo solo. Lei insegnante di musica, l’anima menomata da un matrimonio infelice. Lui un disperso, senza radici né memoria, proveniente da un paese lontano. Lei è l’Occidente spaventato e deluso, che si rattrappisce nel suo isolamento, per paura del nuovo, dello sconosciuto. Lui è il Terzo Mondo in fuga, tra fragilità, rancore, dolore. In un intenso, variopinto monologo, il racconto di Pia, la sua scelta, la sua caduta, il sogno di una risurrezione, di un incontro forse ancora possibile, ma solo a patto di non a fermarsi a metà strada. La risposta, qualunque essa sia, si trova oltre ogni ragionevole limite; in fondo all’abisso del desiderio. Una narrazione che rivela l’amore al tempo delle grandi migrazioni. Figure parallele, piccoli plot, incisi, parentesi che nascono come link della storia portante, e che grazie a un’interpretazione precisa e a una regia nitida e mirata, non si confondono con essa.

Al termine dello spettacolo, Teatrosophia avrà il piacere di offrire il consueto aperitivo, un momento di incontro e condivisione dedicato ad artisti e pubblico.

Orari spettacolo: giovedì a venerdì – ore 21:00 – sabato e domenica – ore 19:00

Biglietti: € 15,00 + tessera associativa

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2025-2026?view=article&id=107&catid=9