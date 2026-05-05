L’atelier di Valentina Poltronieri evolve da spazio sartoriale a luogo creativo aperto, dove la progettazione su misura convive con capi in taglia e una selezione curata di brand e realtà affini

Un luogo che evolve, aprendosi al pubblico senza perdere la propria identità.

Il VP Fashion and Creative Lab inaugura una nuova fase, trasformandosi da atelier indipendente a spazio creativo aperto, pensato per accogliere, raccontare e condividere.

Fondato nel 2021 da Valentina Poltronieri, il progetto si è affermato come un laboratorio di sartorialità contemporanea e ricerca estetica, in cui il dialogo tra creatività e produzione definisce l’identità del brand. Oggi, a cinque anni dalla sua nascita, questo percorso trova una nuova espressione in un ambiente ripensato, dove il confine tra laboratorio e spazio espositivo si dissolve.

Il re-editing introduce una dimensione più esperienziale: non un negozio tradizionale, ma una vetrina viva del processo creativo, in cui la progettazione sartoriale convive con capi in taglia e con una selezione curata di brand e realtà affini.

Lo spazio si configura così come un ecosistema creativo aperto, in cui moda, accessori e design dialogano attraverso linguaggi differenti ma coerenti per ricerca e identità. La selezione ospita Pasot Shoes, Calze Andre, Agapis Jewellery, L’Emporio Incantato, Le Boxette, Studio Creazioni e Lorius Firenze, che contribuiscono a costruire un racconto corale del lifestyle contemporaneo, ampliando la visione del Lab senza alterarne l’essenza.

«Sentivo l’esigenza di aprire questo spazio, non solo fisicamente ma anche nel suo significato. Condividere il processo creativo, renderlo visibile, è per me un modo di evolvere restando fedele alla mia visione», afferma Valentina Poltronieri designer e fondatrice dell’omonimo brand.

Lo spazio è accessibile in modo continuativo, senza appuntamento, diventando un punto di incontro tra creatività, moda e lifestyle.

Un invito a entrare, osservare, scegliere e partecipare.

Indirizzo

Via Municipio 8, Treviglio